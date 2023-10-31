"Защитите детей Газы": демонстранты прервали выступление Блинкена с призывами остановить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин 31 октября пришли в Конгресс, чтобы дать показания, чтобы американские законодатели одобрить запрос Джо Байдена на 106 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Слушания в Конгрессе неоднократно прерывали демонстранты, осуждавшие американских чиновников за поддержку действий Израиля в Секторе Газа.

В начале слушаний в Конгрессе группа антивоенных демонстрантов подняла в воздух руки с красными пятнами. Позже полиция Капитолия вывела их из зала после выкрикивания лозунгов: "Прекратить огонь! "Защитите детей Газы!" и "Прекратите финансировать геноцид".

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Блинкен заявил, что прекращение огня сыграет на руку ХАМАС

Блинкен не стал отвечать демонстрантам. Позже его спросили о возможности прекращения огня, на что он сказал, что это поможет ХАМАС перегруппироваться.

Протест антивоенных демонстрантов в Конгрессе: смотрите видео

Однако он добавил, что прекращение огня по гуманитарным соображениям может быть рассмотрено.

Мы считаем, что необходимо учитывать такие моменты, как гуманитарные паузы, чтобы убедиться в том, что помощь может быть оказана нуждающимся, а людей можно защитить и вывести из-под удара,

– сказал Блинкен.

В Конгресс пришли антивоенные демонстранты: смотрите видео

Блинкен объяснил, почему Конгрессу следует поддержать запрос Байдена

Блинкен заявил, что поддержка США Украины сделала вторжение России "стратегическим фиаско", и отметил важность как помощи Израилю в обеспечении безопасности, так и гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

Без скорой и устойчивой гуманитарной помощи конфликт, вероятнее всего, будет распространяться, страдания будут расти, а ХАМАС и его спонсоры получат выгоду, воображая себя спасателями тех, кого они и породили,

– сказал Блинкен.

Блинкен и Остин в Конгрессе утверждали, что поддержка партнеров США жизненно важна для национальной безопасности. Байден запросил 61,4 миллиарда долларов для Украины, около половины из которых будет израсходовано в США на пополнение запасов оружия, истощенных в результате предварительной поддержки Киева.

Байден также попросил 14,3 миллиарда долларов для Израиля, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь – в том числе для Израиля и Газы – 13,6 миллиарда долларов на безопасность границы США, 4 миллиарда долларов на военную помощь и государственное финансирование для противодействия региональным усилиям Китая в Азии.

Ранее новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что финансирование поддержки Украины и Израиля должно рассматриваться отдельно.