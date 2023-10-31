На початку слухань у Конгресі група антивоєнних демонстрантів підняла в повітря руки з червоними плямами. Пізніше поліція Капітолію вивела їх із залу після вигукування гасел: "Припинити вогонь! "Захистіть дітей Гази!" і "Припиніть фінансувати геноцид".

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Блінкен заявив, що припинення вогню зіграє на руку ХАМАС

Блінкен не став відповідати демонстрантам. Пізніше його запитали про можливість припинення вогню, на що він сказав, що це тільки допоможе ХАМАС перегрупуватися.

Протест антивоєнних демонстрантів у Конгресі: дивіться відео

Однак він додав, що припинення вогню з гуманітарних міркувань може бути розглянуто.

Ми вважаємо, що необхідно враховувати такі моменти, як гуманітарні паузи, щоб переконатися в тому, що допомогу може бути надано тим, хто її потребує, а людей можна захистити і вивести з-під удару,

– сказав Блінкен.

У Конгрес прийшли антивоєнні демонстранти: дивіться відео

Блінкен пояснив, чому Конгресу слід підтримати запит Байдена

Блінкен заявив, що підтримка США України зробила вторгнення Росії "стратегічним фіаско", і наголосив на важливості як допомоги Ізраїлю в забезпеченні безпеки, так і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі.

Без швидкої та стійкої гуманітарної допомоги конфлікт, найімовірніше, поширюватиметься, страждання зростатимуть, а ХАМАС і його спонсори отримають вигоду, уявляючи себе рятівниками тих, кого вони ж і породили,

– сказав Блінкен.

Блінкен та Остін у Конгресі стверджували, що підтримка партнерів США життєво важлива для національної безпеки. Байден запросив 61,4 мільярда доларів для України, близько половини з яких буде витрачено в США на поповнення запасів зброї, виснажених унаслідок попередньої підтримки Києва.

Байден також попросив 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу – в тому числі для Ізраїлю та Гази – 13,6 мільярда доларів на безпеку кордону США, 4 мільярди доларів на військову допомогу та державне фінансування для протидії регіональним зусиллям Китаю в Азії.

Раніше новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що фінансування підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо.