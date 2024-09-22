В Конотопе – прилет: туда россияне запустили ракету

Поздно вечером в Сумской области раздались взрывы. Оккупанты ударили по Конотопу.

Около 21:30 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Как пояснили военные, над регионом нависла угроза применения врагом авиационных средств поражения. На северо-восточном направлении была зафиксирована активность тактической авиации оккупантов.

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Попадание в Конотопе

В 21:32 Воздушные силы сообщили о пуске КАБа в Сумскую область, а около 22:00 о пролете ракеты над областью в юго-западном направлении.

В 22:10 городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о прилете.

Предварительно, в результате удара по Конотопу раненых и погибших нет, уточнил чиновник.

В Конотопском районе пока небо чистое,

– заявил Семенихин в 22:38.

Позже чиновник добавил, что на месте прилета работают пожарные. Разрушений как таковых нет.

Напомним, в ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп "Шахедами". Противник ударил по гражданской инфраструктуре города. Были повреждены десятки многоэтажек, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи и магазин. Пострадали десятки человек. Из-за обстрелов в городе сложилась критическая ситуация с водоснабжением.