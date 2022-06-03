В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

Исполком Конотопского горсовета Сумской области запретил трансляцию и прослушивание русскоязычного музыкального контента. Ограничение будет действовать в общественном пространстве.

Об этом 3 июня сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Ограничение, по его словам, вступит в силу сегодня.

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Что известно о запрете русской музыки в Конотопе

Запрет будет распространяться на русские песни в общественном транспорте, магазинах, на рынке, в кафе, ресторанах и других публичных местах.

Решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины,

– написал в фейсбуке Артем Семенихин.

Пока не сообщают, как будут контролироваться ограничения, а также, какие наказания будут применяться для тех, кто его будет игнорировать.

В Украине планируют запретить музыку российских исполнителей

Напомним, что 29 мая группа народных депутатов во главе с Никитой Потураевым зарегистрировала законопроект 7273-д . В карточке проекта указано, что это – доработанные изменения в ряд законов, в частности "О культуре", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Нардепы инициировали запрет:

публичного исполнения русской музыки и фонограммы,

показов российских видеограмм,

демонстрации музыкальных клипов, в которых граждане страны-агрессорки исполняют песни с текстом.

В то же время запрет не будет касаться российских певцов, входящих в Перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

"Заявление о включении в Перечень подаётся в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица", – говорится в проекте закона.

Известно, что белым списком исполнителей из России будет заниматься аппарат СНБО. Перечень будут размещаться на сайте ведомства.

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По-русски запретили петь в Тернополе

Тернопольский городской совет принял решение запретить уличным музыкантам исполнять песни российских исполнителей. Кроме этого, власти города решили определить локации, где смогут выступать музыканты, а также правила выступлений, которые предоставят всем музыкантам равные условия и возможности.

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