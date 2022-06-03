Про це 3 червня повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Обмеження, за його словами, набере чинності сьогодні.

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Що відомо про заборону російської музики у Конотопі

Заборона розповсюджуватиметься на російські пісні в громадському транспорті, магазинах, на ринку, в кафе, ресторанах та інших публічних місцях.

Рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади,

– написав у фейсбуці Артем Семеніхін.

Наразі не повідомляють, як контролюватиметься обмеження, а також, які покарання застосовуватимуть для тих, хто його ігноруватиме.

В Україні планують заборонити музику російських виконавців

Нагадаємо, що 29 травня група народних депутатів на чолі з Микитою Потураєвим зареєструвала законопроєкт 7273-д. У картці проєкту зазначено, що це – доопрацьовані зміни до низки законів, зокрема "Про культуру", "Про кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про гастрольні заходи в Україні".

Нардепи ініціювали заборону:

публічного виконання російської музики та фонограми,

показів російських відеограм,

демонстрації музичних кліпів, у яких громадяни країни-агресорки виконують пісні з текстом.

Водночас заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

"Заява про включення до Переліку подається до Служби безпеки України такою особою, її законним представником, організатором гастрольного заходу або правовласником, який має право надавати дозволи на використання в Україні творів у виконанні цієї особи", – йдеться в проєкті закону.

Відомо, що "білим списком" виконавців із Росії займатиметься апарат РНБО. Перелік розміщуватимуть на сайті відомства.

Російською заборонили співати у Тернополі

Тернопільська міська рада прийняла рішення заборонити вуличним музикантам виконувати пісні російських виконавців. Окрім цього влада міста вирішила визначити локації, де зможуть виступати музиканти, а також правила виступів, які нададуть всім музикантам рівні умови та можливості.

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