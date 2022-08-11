В Копенгагене собрали 1,5 миллиарда евро на военную помощь Украине

В Дании прошла конференция североевропейских союзников Украины. Участникам удалось собрать большую сумму на военную помощь Киеву. Речь идет о 1,5 миллиардах евро.

Ранее Дания присоединилась к тренировкам украинских военных инструкторов. 11 августа страны-участницы договорились продлить поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

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26 стран согласились продолжить поддержку Украины

1,5 миллиарда евро объявлено сегодня на конференции. 26 стран согласились поддержать продление военной помощи Украине. Их борьба – наша борьба,

– говорится в сообщении Минобороны Дании.

Участники встречи подписали итоговую декларацию. В документе осудили жестокость и неизбирательное убийство украинских мирных жителей со стороны россии. Страны Северной Европы выразили полную поддержку официальному Киеву.

Перед представителем стран Европы выступил Зеленский

Отметим, что перед участниками выступил президент Владимир Зеленский. Он отметил угрозы, которые россия несет не только в сторону Украины, но и всего мира. Сейчас оккупанты ведут себя как ядерные террористы возле ЗАЭС, шантажируя взрывами и обстрелами. Катастрофа на Запорожской атомной станции может быть значительно более масштабной, чем Чернобыль, заметил президент.

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