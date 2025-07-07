В Краматорске раздаются взрывы

В Краматорске во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео с места событий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. Во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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В Краматорске слышны взрывы

Городская военная администрация призвала людей срочно оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину – не выкладывать фото или видео взрывов в сеть. В регионе сейчас объявлена воздушная тревога, угроза ударов сохраняется.

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Кроме того, 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, 4 июля российская армия нанесла удар по Краматорску и попала в гражданскую инфраструктуру. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что в результате вражеского удара были раненые.