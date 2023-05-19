В Краснодаре посетители караоке пели "Еще не умерла Украина" Сердючки: интересное видео

В Краснодаре посетители караоке-клуба спели песню Верки Сердючки "Еще не умерла Украина". За дело взялось МВД.

Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что Андрей Данилко жестко осуждает путинское вторжение в Украину.

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В Краснодаре пели песню Сердючки

В Краснодаре спели песню Верки Сердючки "Еще не умерла Украина" в местном караоке-клубе. Теперь МВД проверяет попавшее в соцсети видео.

Инцидент произошел в караоке-клубе "Ля Мажор". Посетители задорно пели "Еще не умерла Украина" и изо всех сил выплясывали. Сотрудники заведения сообщили, что не понимают, как песня могла оказаться в трек-листе.

В Краснодаре прозвучала песня Сердючки

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В крымском караоке-баре также включали патриотическую песню

Летом в сети появилось подобное видео из временно оккупированного Крыма. На нем можно увидеть, как в караоке-баре "Краб" в городе Щелкино, расположенном вблизи мыса Казантип, включили патриотическую украинскую песню.

Выбор работников заведения пал на композицию "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK. Она посвящена нашим защитникам, защищающим государство от оккупантов. Песню сопровождал патриотический видеоряд, который транслировали на большом экране.

Многим посетителям все понравилось. Они даже подпевали и приплясывали. В конце песни к работникам заведения подошел полный мужчина с пивом в пластиковом стакане. Скорее всего, он попросил сменить репертуар, ведь после этого один из ребят побежал к ноутбуку.