В Краснодарском крае нашли десятки могил оккупантов: среди "свежих" – топ-офицер
Российские кладбища пополняются могилами ликвидированных окупантов. В частности, на кладбище в Новороссийске и Абинске Краснодарского края обнаружили 20 новых могил – кадровых российских солдат, мобилизованных и наемников ППК "Вагнера".
Всего в Краснодарском крае было зафиксировано более 1700 могил российских окупантов. "Кавказ. Реалии" со ссылкой на активистов.
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Кладбище пополняется топофицерами
OSINT-эксперт Иракли Комахидзе заметил, что среди "новоприбывших" – полковник Валерий Петраш – оккупанта топового ранга ликвидировали 19 сентября 2023 года.
Топофицера ликвидировали / Фото – тг-каналов
"Полковник Петраш Валерий. 25.09.2023 прикопали по-тихому", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Петраша повысили к полковнику в 2019 году. Ранее командовал 5 гвардейским зенитно-ракетным полком 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Потери россиян
- За последние сутки ВСУ ликвидировали 920 окупантов. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 313 470 солдат армии России.
- Ранее в Институте изучения войны сообщили, что в сентябре ВСУ уничтожили лучшие бригады окупантов под Бахмутом.