Природа снова наказывает россиян: после затопления появился смерч в море – жуткое видео

Природа продолжает устрашать жителей Краснодарского края. Не успели в Сочи прийти в себя от затопления, как в море поблизости появился смерч. Похоже, природа решила отплатить россиянам за войну и цинизм катаклизмами.

В Краснодарском крае заметили мощные смерчи

Жуткие видео опубликовали очевидцы в телеграмм-каналах. Отмечают, что смерч был замечен вблизи пляжей сел Криница и Бетта. Говорят, что увиденное – буквально эпизод из какого-нибудь фильма-катастрофы.

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В курортном российском городе Сочи в последние дни происходит некий настоящий погодный апокалипсис – накануне улицы затопило настолько сильно, что поток воды сносил автомобили.

На видео и фото, которые распространяют россияне, видно, как люди отдыхают на берегу Черного моря. Интересно, что отдыхающие не спешили покидать пляж, когда увидели, как надвигаются смерчи, а наоборот – снимали на фото и видео. Говорят – впервые в жизни такое видят.

На пляже в Краснодарском крае отдыхающие наблюдают, как надвигается смерч / Фото местные телеграмм-каналы

Природные катаклизмы не являются чем-то новым для России

С начала войны природа вроде бы решила отплатить за российскую агрессию мощными ливнями, аномально масштабными пожарами, смерчами. Даже саранча атаковала российский город, из которого вражеские самолеты бомбят Украину.

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