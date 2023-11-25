Даже этикетку не сняли: в Краснодарском крае России продают украденные в Украине холодильники

Не бывает дня, чтобы российские оккупанты что-то не украли. Враг уносит все, до чего могут дотянуться его окровавленные руки.

В этом году в сети показали холодильники. Их продают в Краснодарском крае. И все бы ничего, но эти холодильники – украденные в Украине. Оккупантам не хватило интеллектуальных данных, чтобы догадаться забрать этикетки.

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Россияне воруют все

Российские оккупанты "прославились" на весь мир своей воровством. С начала полномасштабного вторжения оно приобрело невиданные масштабы. Не повезло бедному еноту на Херсонщине. Его в прямом смысле слова украли россияне. В то же время енот оказался не из пугливых и показал оккупантам, что с ним так обращаться нельзя.

Ночные диверсии у него происходят очень часто. Ночью он громит прямо у нас бунгало. Просыпаюсь под утро – у нас все бунгало разгромлено. Мусорные пакеты, что-то разорванное. Перевернуто вверх дном,

– жаловались оккупанты.

Кроме того, оккупанты взялись тянуть предметы быта. В частности, на Харьковщине захватчики украли унитаз. Его просто "вырвали". Также россияне активно воровали стиральные машинки. Видеодоказательства попали в сеть.