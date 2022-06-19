В Красном Луче взрывались боеприпасы кафиров: эпическое видео
Источник:телеграмм Анатолия Штирлица
Нашим храбрым воинам удалось нанести мощные удары врагу на Донбассе. Всего за 3 дня россияне остались без 7 складов с боеприпасами.
На Донбассе продолжается битва между российскими оккупантами и нашими героическими защитниками и защитницами. Враг бросает на штурмы большие силы, уничтожает артиллерией целые города, но совершить прорыв ни в одном из направлений не может.
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Уничтожение вражеского состава
Как стало известно вчера, в течение трех дней нашим героям удалось уничтожить 7 складов кафиров с боеприпасами на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На некоторых складах враг хранил боеприпасы еще с 2014 – 2015 годов.
На складе в Красном Луче россияне содержали очень много снарядов и боеприпасов. Появилось видео, как наши герои целятся во вражеские объекты.
Видео уничтожения вражеского склада в Красном Луче
Война России против Украины: последние новости
- Белорусские чиновники цинично врали Украине о том, что никакого нападения с их территории не будет за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Приспешники кафиров заявляли об "обучении", прикрывая маневры врага.
- Российские кафиры поняли, что в войне против Украины уже не смогут достичь никаких своих целей, поэтому снова пытаются склонить Украину к переговорам . Правда, осуществить это намерение они попробовали в привычном для себя стиле – из-за лжи и манипуляции.
- Украина продолжает получить огромную помощь от партнеров. Недавно Польша передала ВСУ самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Также дополнительное вооружение скоро предоставят Соединенные Штаты Америки.
- Россия пытается всячески скрыть свои безумные потери в войне против Украины, кафиры даже запретили называть имена "хороших россиян". Этого им было мало – теперь они отказываются признавать погибшими 27 членов флагманского крейсера "Москва", благодаря воинам ВСУ отправившегося на дно Черного моря.