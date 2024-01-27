Хуситы вторично атаковали танкер с российскими нефтепродуктами

В Аденском заливе в танкер попала ракета, на нем начался пожар. Йеменское движение хуситов взяло ответственность за обстрел судна.

Как сообщалось, ракета попала в танкер Marlin Luanda в Красном море. Оказалось, он перевозил российские нефтепродукты.

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Танкер перевозил российскую нефть

Танкер Марлин Луанда ходит под флагом Маршалловых островов. Официальные лица США сообщили CBS, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Агентству Reuters в Trafigura сообщили, что танкер перевозил лигроин российского происхождения – то есть нефть.

Оператор груза добавил, что этот груз приобрели в соответствии с санкциями– по цене, ниже потолка, установленной западными странами почти год назад.

Подробности инцидента

26 января британская компания-оператор танкера Trafigura сообщила, что в результате попадания ракеты начался пожар в одном из грузовых отсеков судна. Сообщений о пострадавших не поступало, а помощь оказывал корабль ВМС США.

Военный представитель хуситов Яха Сареа заявил, что группировка применила "несколько соответствующих военно-морских ракет", а попадание в танкер было прямое.

Служба UKMTO, которая организует обмен информацией между британским военно-морским флотом и торговыми судами в регионе, уточнила, что инцидент произошел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. UKMTO предупредило другие суды, чтобы они шли с осторожностью и сообщали о любой подозрительной деятельности.

Bloomberg называет эту атаку на выходе из Красного моря самым масштабным нападением йеменских хуситов на нефтеналивное судно. Напомним, что 12 января хуситы также ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

Потолок– одна из форм санкций за агрессию против Украины, имеет разные уровни для разных категорий нефти и нефтепродуктов, но России удается экспортировать значительную часть произведенного по более высоким ценам в обход ограничений.