В Кременчуге из роддома исчез 4-дневный младенец: ребенка ищут все полицейские области
Источник:Полиция Полтавской области
В Кременчуге 14 июля произошла чрезвычайная ситуация. Из одного из городских роддомов исчез 4-дневный младенец.
Сейчас ребенка разыскивает весь личный состав полиции области. Рассматривается также версия о похищении ребенка.
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В Кременчуге исчез младенец из роддома
В полиции Полтавщины рассказали, что к полицейским Кременчуга около 16:40 поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец. На розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, причастного к похищению ребенка,
– отметили правоохранители.
Следователи полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека. Сейчас продолжаются все необходимые следственно-розыскные действия.Важно! В полиции Полтавской области попросили при наличии любой информации, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по телефонам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.
В Германии нашли убитой пропавшую 9-летнюю украинку Валерию
- 9-летняя украинка Валерия 3 июня отправилась из дома в немецком Дебельне в школу, куда она добиралась на автобусе. Однако, как отмечают в полиции, ни до учебного заведения, ни до школьного транспорта она, так и не дошла.
- Впоследствии заявление об исчезновении девочки подали в полицию. Ее разыскивали сотни правоохранителей и десятки волонтеров. В операции участвовали также водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники.
- Уже 11 июня тело девочки нашли мертвым в лесу. Экспертиза подтвердила, что тело, которое нашли примерно в 4 километрах от дома Валерии, действительно принадлежит пропавшей девочке.
- Немецкие правоохранители также предполагают, что к убийству Валерии могут быть причастны знакомые ее матери. Первый подозреваемый – это уроженец Молдовы, по имени Андрей, а второй – 50-летний бывший моряк Геннадий. Эти мужчины пытались иметь отношения с матерью девочки.