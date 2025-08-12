В Кременчуге прогремел взрыв: туда летела скоростная цель
- Вечером 12 августа россияне запустили баллистические ракеты на Полтавскую область, под ударом оказался Кременчуг.
- Ракетная атака вызвала взрывы в городе, однако пока неизвестно, нанесла ли она значительные последствия.
Вечером 12 августа россияне запустили ракету на Полтавскую область. Под ударом был Кременчуг.
Что известно об обстреле Кременчуга?
Город Кременчуг, что в Полтавской области, попал под вражеский обстрел около 23:40. По данным Воздушных Сил ВСУ, туда двигалась вражеская ракета.
О движении цели на город военные сообщили в 23:39. За считанные минуты в Кременчуге прогремел взрыв. Позже для города снова была опасность и в области было громко.
Мониторинговые каналы сообщают, что россияне атаковали Кременчуг двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" с территории Курской области. Однако пока неизвестно, нанес ли обстрел последствия. Люди подтверждают информацию о двух взрывах. Информации о повторных пусках ракет на город нет, но опасность остается до отбоя.
Напомним, вечером 12 августа российская армия начала атаку БпЛА типа "Шахед", а позже запустила по Украине баллистику. Ранее взрывы из-за применения вражеского вооружения раздавались в Сумах.