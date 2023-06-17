Утечка аммиака на мясокомбинате в Кременчуге: есть ли опасность для людей

В Кременчуге 17 июня на местном мясокомбинате произошла утечка аммиака из-за разгерметизации. В результате этого 2 человека отравились парами аммиака.

Есть ли угроза для населения и какие последствия утечки аммиака – читайте в материале 24 Канала.

Важно Опасность отравления аммиаком: как уберечься от ядовитого химического вещества

Что произошло в Кременчуге

На местном мясокомбинате 17 июня произошла утечка аммиака из-за разгерметизации. Как следствие – травмировались двое работников предприятия. С отравлением парами аммиака их доставили в местную больницу.

Последствия аварии локализовали работники предприятия, также привлекались спасатели,

– говорится в сообщении.

Какими могут быть последствия отравления аммиака

Если человек вдыхает большую концентрацию аммиака, он может получить серьезное отравление.

Аммиак – это ядовитый бесцветный газ, он имеет характерный резкий запах, похожий на нашатырный спирт.

Среди симптомов отравления аммиаком:

жжение слизистых оболочек рта и носа,

сильный кашель,

удушье,

ожоги дыхательных путей.

Страдают и глаза – аммиак может вызвать сильное раздражение вплоть до слепоты. Также аммиак оказывает негативное влияние на сердце – вещество может вызвать сильный рост частоты пульса.

Есть ли опасность для людей

Исследования показали, что по состоянию на 14:00, 17 июня, аммиак в воздухе не обнаружен. Для местных жителей угроза отсутствует.

Добавим, что еще в начале июня российские захватчики обстреляли трубопровод с аммиаком в Купянском районе в Харьковской области. К счастью, угрозы жителям области не было. Более того, ветер дул в сторону оккупированной россиянами территории.