Атака по Кременчугу: зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетики

Ночью субботы, 21 июня, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута. Зафиксированы прямые попадания и падения обломков.

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Что известно о последствиях атаки

Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет в направлении Кременчуга, мониторинговые каналы писали о вероятном применении врагом "Калибров". Позже россияне еще дважды атаковали город – вероятно, "Кинжалами" и "Искандер-К".

По информации ОВА, большинство средств поражения сбили силы и средства ПВО.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях,

– написал Когут.

Сейчас последствия ночной атаки ликвидируют подразделения ГСЧС. Известно об 1 пострадавшем с травмами средней тяжести.