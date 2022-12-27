В Кременной тяжелые бои: оккупантов ликвидируют сотнями, они дальше идут, – Гайдай

Ситуация в Кременной остается сложной, за город идут тяжелые бои. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают оккупантов сотнями, захватчики продолжают идти.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона объяснил, что Кременная является стратегически важным городом для россиян.

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Тяжелые бои продолжаются, оккупационные войска смогли за чуть больше месяца построить очень мощную оборону. Стягивают туда огромное количество резерва и техники. Восстанавливают свои силы. Их там сотни погибли, может быть даже тысячи, но подвозят все новых и новых,

– сообщил Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что россияне изо всех сил стараются не потерять Кременную, поскольку в таком случае вся линия их обороны посыплется.

В то же время преимущество все же на стороне ВСУ.

"Но тяжело дается каждый метр, все насквозь заминировано и постоянно они обстреливаются большим калибром", - добавил глава ОВА.

Как выглядит линия фронта у Кременной: показываем на карте

Главное о ситуации у Кременной

ВСУ продолжают продвигаться на линии Сватово – Кременная. 24 декабря аналитики по американскому Института изучения войны отмечали: вероятно, украинские военные продвинулись в село Коломыйчиха, расположенное в 10 километрах северо-западнее Сватового.

25 декабря аналитики Deep State, отметили, что на Сватовском направлении продолжаются позиционные бои в Кременной лесах. Однако писали, что враг перебросил туда значительные силы, в частности наемников из ППК "Вагнер". Захватчики якобы пытались перебросить ВСУ из районов Площадки и Краснопоповки.

26 декабря Сергей Гайдай сообщил, что информация об увольнении Кременной, или то, что в город зашли наши войска – не соответствует действительности. Впрочем, оккупанты понемногу убегают в Рубежное, в том числе российское командование.