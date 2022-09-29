В кремле анонсировали подписание "договора о вхождении новых территорий"

Россия продолжает позорное шоу с незаконным "референдумом". Теперь в кремле готовят подписание "договора о вхождении новых территорий" - временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил спикер путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ. Кроме того, кремлевский диктатор готовит новую речь, с которой может выступить 30 сентября.

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Работают по сценарию февраля 2022 года

Рупор кремля песков сообщил, что сегодня диктатор владимир путин созывает российский совбез. Так же путин созвал совбез и в феврале перед признанием квазиобразований на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганской области.

По данным российских СМИ, депутаты госдумы получили приглашение в кремль на 30 сентября в 15:00. Вероятно, именно тогда путин хочет подписать договор о "вхождении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

В честь этого позорного представления с аннексией украинских территорий, владимир путин снова готовит "объемную речь". Это тоже по февральскому сценарию – тогда диктатор прочитал целую лекцию по исковерканной истории. Например, путин верит в то, что Украину якобы создал ленин и в другой бред.

По сообщениям тех же российских СМИ, путин будет подписывать какие-то "соглашения" с гауляйтерами и боевиками об аннексии украинских территорий.

Для чего путину этот фарс

После масштабного контрнаступления Вооруженных Сил в Харьковской области оккупанты срочно решили проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. С 23 по 27 сентября продолжалось "голосование", в котором людей заставляли голосовать под дулом автомата. Затем в конце этого представления оккупанты "нарисовали" высокие явки и такие же "результаты". После этого коллаборанты и боевики обратились к путину с просьбой "принять в россию".

Аннексией украинских территорий, по словам экспертов, путин надеется на минимум 2 вещи:

новую волну "ура-патриотизма" среди россиян и всеобщую мобилизацию, ведь теперь оккупантов будут отправлять воевать "за российские территории";

на ядерный шантаж – путин может откровенно угрожать применением ядерного оружия или применить его.

И все это лишь для того, чтобы остановить продвижение ВСУ и избежать неизбежного поражения.

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