В России возобновили разговоры о возможных переговорах или паузе в войне: в ISW объяснили, почему

В России очевидно не могут прийти к консенсусу относительно того, что именно они сочтут победой в войне против Украины. И хотя в российском информационном пространстве обеспокоенность темпом войны только растет, в Кремле не могут определиться с военными целями.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW). В частности, там обратили внимание на риторику главы российского МИД Сергея Лаврова относительно возможного "перемирия" или пауз в войне.

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Так, тот заявил, мол, Запад пытается "заморозить" войну в Украине, чтобы выиграть время и перевооружить ВСУ для будущих атак.

Лавров и несколько милблогеров заявили, что России следует продолжать активные операции в Украине, и выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Запада. Несмотря на это, были те милблогеры, которые выразили сильное недовольство из-за отсутствия сформулированных военных целей России и заявили, что "негосударство" должно прояснить их и только тогда обсуждать любую паузу или окончание войны.

В России боятся пауз в войне

Российские милблогеры распространяют мнение, что пауза в войне позволит Украине провести "Минск-3". А отсутствие четкого определения победы повлекло за собой внутреннюю дестабилизацию в России.

Другие российские военные блогеры отметили, что Украина контролирует несколько территорий, о захвате и аннексии которых объявляла Россия. И это значит, что Кремль не должен вести никаких переговоров, пока не захватит остальные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Одесскую и Николаевскую области.

Что означает оживление вокруг темы перемирия

Аналитики подчеркнули, что возобновление обсуждения гипотетических переговоров подчеркнуло отсутствие в России четко сформулированных военных целей, а это в свою очередь вызывает значительную обеспокоенность в провоенном российском информационном пространстве.

В ISW отметили, что очевидное отсутствие консенсуса относительно того, что именно будет считаться российской победой, усугубляет беспокойство по поводу воспринятого темпа войны в информационном пространстве России. И это все сильнее отражается на самых высоких уровнях российской власти.

Заявление Лаврова против любой паузы в Украине – явное отрицание того, что российским военным нужно дать время на отдых, а также публичное принятие факта продолжительной войны в Украине.

Беспокойство России относительно способности Украины перевооружиться и восстановить наступление в случае паузы указывает на обеспокоенность Кремля относительно дальнейшей поддержки со стороны НАТО и Запада для Украины,

– указали в ISW.

В то же время аналитики отметили, что Россия быстро компенсирует потери и переводит свою экономику на военное положение. В случае паузы в войне Кремль использует это, чтобы подготовиться и возобновить агрессию против Украины.