Будут оголять фронт: в Кремле хотят перетягивать ПВО из Украины для защиты Санкт-Петербурга

Российскую систему противовоздушной обороны, которую недавно возглавил генерал Суровикин, ждут новые "трудные решения". Из-за тотально "дырявой" защиты неба над Россией фанерные генералы готовятся значительно ослабить защиту своих войск в Украине от ударов с воздуха.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, целый ряд инцидентов с беспилотниками по всему западу России привел к тому, что кремлевскому руководству пришлось еще раз требовать от своих подчиненных улучшить защиту ряда городов на болотах. Особое внимание было уделено Санкт-Петербургу и Подмосковью.

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При этом саму Москву российские генералы считают условно защищенной, особенно ее центр с так называемыми местами принятия решений.

Россия совсем беззащитна перед атаками с воздуха

Согласно данным украинских спецслужб, несмотря на все рассказы о "новейшем и самом эффективном вооружении, которое может перехватывать вообще все летящее", высшее военно-политическое командование России на самом деле считает условно прикрытыми ПВО лишь 2% от территории своего государства. При этом в эту статистику оккупанты включили даже украинские регионы, которые находятся под временным контролем захватчиков.

Понятно, что защитить системами противовоздушной обороны каждый свой квадратный километр Россия никогда физически не сможет. Однако путинские фанерные генералы получили исчерпывающий доклад о том, что обезопасить даже стратегически значимые объекты типа нефтеперерабатывающих заводов, военных аэродромов и обслуживающих оборонку предприятий также невозможно.

Речь идет не только о том, что Россия пока еще занимает огромную площадь, на прикрытие даже трети которой не хватит всех систем ПВО мира, но и о самой беспомощности стоящих на вооружении комплексов.

Те же С-300 и С-400, из которых состоит основа российской противовоздушной обороны, оказались совершенно ненадежными против летящих на низких высотах объектов. При этом "Буки", "Торы" и "Панцири", хотя и достаточно эффективны, считаются ЗРК средней и малой дальности и подходят только для закрытия неба на небольших участках.

Поэтому в целом эшелонированность и качество российских систем обороны от атак с воздуха оказались преувеличенными, из-за чего еще после хлопка на аэродроме "Энгельс" путинскому командованию пришлось принимать срочные меры по переформатированию ПВО. Удар беспилотников в сердце российской ядерной триады показал, что сторонники "Белгородской народной республики" могут безнаказанно атаковать любые объекты на территории России, а уберечь даже самые важные места – не могут.

Именно поэтому, осознав, что теперь ни один объект в России нельзя считать безопасным, Путин решил идти путем политических решений. Но вместо усиления ситуации безопасности на аэродромах, он приказал заняться прикрытием Москвы и ее центра. Мол, жители столицы не должны претерпеть существенные изменения в своей жизни вследствие развязанной властями войны. Более того, для самого российского президента и вообще выделили отдельный зенитно-ракетный комплекс, который возят за ним по всей стране. Но при этом на общую ситуацию в России такие действия повлияли не очень, потому что россиянам пришлось обнажить свои восточные границы, а также проредить плотность ПВО в Белгородской, Курской и Тверской областях.

Впрочем, теперь после ряда инцидентов в Санкт-Петербурге, Туапсе и неподалеку от Москвы россиянам придется оттягивать свои ЗРК непосредственно с украинских фронтов – лишь бы Путин мог хоть отсрочить приход войны в жизнь важных для него городов.

Никто не готовился к обороне

Хаотические решения по перемещениям систем ПВО от линий фронта в Украине вглубь самой России, по мнению работников украинских спецслужб, свидетельствуют о том, что в Кремле никто и никогда не готовился к необходимости защищать государство-террориста. Путин и его подчиненные годами накачивали свое население ненавистью к другим странам, готовились к войнам и захвату новых территорий, однако даже не представляли себе, что когда-то ракеты или беспилотники могут прилетать по России.

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Концентрируясь на усилении своих возможностей для нападения, фанерные генералы поставили на карту практически все, что имели: перетащили в Украину большинство систем ПВО, передислоцировали почти все имеющиеся войска и использовали большинство запасов ракет, но теперь вынуждены разрываться между необходимостью обезопасить себя от прилетов с воздуха, искать "шпионов" из "БНР", а также пытаться доказывать обществу, что "все идет по плану".

Однако при этом российские военачальники не смогут ни усилить защиту всего необходимого в своем государстве, ни при этом не ослабить прикрытие войск на фронтах.