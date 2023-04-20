Во время "визита Путина" россияне впервые вспомнили о "Днепровской группировке": какова ее цель

20 апреля 2023, 10:00
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Минобороны Великобритании

18 апреля Кремль выпустил пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированный Россией Юг Украины. Тогда же россияне упомянули о "Днепровской группировке войск", которую якобы должен посетить кремлевский диктатор.

Британская разведка сообщает, что это было одно из первых упоминаний о существовании "Днепровской группы войск" (ДГВ). Россия использует термин "группа сил" в специфическом ключе, указывая на большое, организованное по заданию оперативное формирование.

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О чем свидетельствует создание новой группировки

В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в России, например Западная и Центральная группы войск.

Существование новой "ДГВ" свидетельствует о том, что начальная организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь.

Миссия этой группировки, по предположениям разведки Британии, предположительно будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, который в настоящее время обозначен рекой Днепр.

Россия атаковала Юг дронами: что известно

  • В ночь на 20 апреля на юго-восточном направлении воздушное командование "Восток" отрабатывало по иранским дронам-камикадзе – сбить удалось 10 из 11 "Шахидов".
  • Кроме того, 19 апреля оккупационные войска России атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахид". Россияне попали в объект рекреационной инфраструктуры.
  • Известно, что наши воины уничтожили сразу 10 "Шахидов". Всего враг выпустил 12 дронов. В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что в Одесской области в результате атаки дронов было зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.
  • Пожар спасательных служб оперативно ликвидирован. Люди, к счастью, не пострадали.
Автор: Анна Романюк