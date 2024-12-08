Может стать концом Путина: чем диктатора активно пугают российские генералы

В России стремительно уменьшаются мобилизационные ресурсы. Военное командование страны-агрессора требует определенных изменений, однако Владимир Путин очень боится этого, ведь такие действия могут привести к краху его диктатуры.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что стремительно уменьшается количество людей, которые готовы воевать. Путин, вероятно, имел надежды на иностранные войска, но из-за того, что многие из них отправили на войну обманом, другие начали отказываться подписывать контракты с минобороны России.

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В Кремле назревает конфликт

Олег Жданов отметил, что назревает серьезное противостояние между Кремлем и генеральным штабом вооруженных сил России.

Генералы требуют, чтобы Путин как можно скорее объявил волну мобилизации минимум на 500 тысяч человек. Они угрожают, если этого не сделать, то фронт может сначала остановиться, а потом произойдет переломная ситуация в пользу Украины,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом генералы пугают Путина переходом российских войск в стратегическую оборону. Это означает невыполнение политических задач, которые положил кремлевский диктатор по захвату украинских территорий.

Интересно! Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские женщины, преимущественно бывшие заключенные из отрядов "Шторм", начали участвовать в штурмовых операциях, что ранее не фиксировалось. Вражеская армия в основном привлекает их к медицинскому обеспечению и связи, но в последнее время они замечены в боевых действиях.

Объявит ли Путин мобилизацию

Жданов считает, что Путин не может объявить мобилизацию, ведь это станет его политическим концом.

Я думаю, что конфликт между Путиным и генералами будет нарастать. Это приведет к политическому кризису вокруг организации ведения боевых действий россиян на территории Украины,

– высказался он.

Военный эксперт добавил, что объявление мобилизации может вызвать социальный бунт в России.