Состояние отчаяния и неопределенности, – Фесенко о панике в кремле после контрнаступления ВСУ
Украинские бойцы показывают невероятные результаты во время контрнаступления на фронте. Россияне же не знают, как объяснять поражение своей армии в войне против Украины.
Оккупанты находятся в состоянии отчаяния и неопределенности. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.
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Россияне были не готовы к контрнаступлению ВСУ
Так, в кремле уже даже не могут объяснять свои провалы "жестом доброй воли". Так что российские штатные пропагандисты начинают выдумывать "кто что может". Не заметно, чтобы они имели какую-то общую позицию по контрнаступлению ВСУ.
Российские пропагандисты, молчавшие несколько дней, начали выдумывать о перегруппировке войск, в частности, что перебрасывают войска на Донбасс. Вместо этого оккупанты бегут из Харьковщины и Луганщины.
Также уже нельзя говорить "все идет по плану". Какой-то план очень странный – убегать,
– подчеркнул политолог.
"Они не были готовы в военном смысле, именно к контрнаступлению на Харьковщине, и совершенно не готовы в контексте какого-либо пропагандистского реагирования ", – заметил Фесенко.
Пропагандисты сами начали говорить о панических настроениях, призывая население не паниковать, мол, "все будет хорошо".
Но слово "паника" уже прозвучало и именно с их стороны,
– подчеркнул политолог.
Фесенко рассказал о панических настроениях в кремле: смотрите видео
Как российские пропагандисты оправдывают поражение своей армии
- Российские пропагандисты получили новые методички, чтобы объяснять населению поражения в войне в Украине. Так, россияне начали вспоминать о "большом отступлении" после которого был Брусиловский прорыв – наиболее удачная операция россиян в годы Первой мировой. Впрочем, он практически стал и последней операцией. Далее российская империя потерпела крах, а в стране вспыхнула гражданская война.
- Известная пропагандистка кремля маргарита симоньян вообще сменила риторику. Кремлевская приспешница, рассказывавшая о "большом отступлении", которое предусматривает повторное наступление, решила озвучить, каким видит будущее Украины и россии. Мол, лучше всего для наших стран – оставаться в общем прошлом.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что российские захватчики просто изменили сроки и врут о "перегруппировке сил российской армии" с Харьковщины на Донецкое направление. По его словам, россияне будут говорить, что именно эти условные границы они и пытались "защищать" все это время.