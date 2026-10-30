В Кремле цинично заявили, что Украина игнорирует просьбу Трампа не бить по НПЗ
В Кремле жалуются, что Украина продолжает избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам. Жалуются, что Киев делает это, несмотря на призывы США.
Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ 30 октября.
Что сказал Ушаков об ударах по НПЗ
Ушаков цинично заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и игнорирует просьбы Трампа.
"Киев игнорирует настойчивые требования Трампа прекратить удары по российским НПЗ", – цитируют его российские СМИ.
Путинский приспешник также взялся критиковать Европу.
Киев вряд ли решился бы на удары по российским НПЗ без поддержки Европы,
– добавил он.
Стоит отметить, что при этом сами россияне также продолжают игнорировать любые договоренности.
Напомним, что 30 октября дроныбыла проведена атака на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области. На объекте вспыхнул мощный пожар.
Жители города жалуются, что не было сигнала воздушной тревоги, а также отмечают, что сообщение от губернатора появилось почти через два часа после начала атаки.