В Кремле жалуются, что Украина продолжает избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам. Жалуются, что Киев делает это, несмотря на призывы США.

Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ 30 октября.

Что сказал Ушаков об ударах по НПЗ

Ушаков цинично заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и игнорирует просьбы Трампа.

"Киев игнорирует настойчивые требования Трампа прекратить удары по российским НПЗ", – цитируют его российские СМИ.

Путинский приспешник также взялся критиковать Европу.

Киев вряд ли решился бы на удары по российским НПЗ без поддержки Европы,

– добавил он.

Стоит отметить, что при этом сами россияне также продолжают игнорировать любые договоренности.

Напомним, что 30 октября дроныбыла проведена атака на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области. На объекте вспыхнул мощный пожар.

Жители города жалуются, что не было сигнала воздушной тревоги, а также отмечают, что сообщение от губернатора появилось почти через два часа после начала атаки.