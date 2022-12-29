Из-за угрозы ракетного удара в ряде регионов отключение света

29 декабря 2022, 08:26
Читати новину українською

Утром 29 декабря по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Из-за угрозы ракетного удара в части областей были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об отключении электроэнергии уже сообщили на Днепропетровщине и Житомирщине. Детальнее рассказывает 24 канал.

Важно Воздушная тревога по всей Украине: зафиксированы первые пуски ракет

В Днепропетровской области экстренные отключения электроэнергии

Глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю критическую инфраструктуру переводят на генераторы.

Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию.
– отметил Вилкул.

По его словам, туда, где не будет хватать давления воды, уже направлены водовозы. В частности, по адресам:

  • Всебратское-2, магазин "Делви",
  • В/м №35, дом 6а (Почта),
  • Алмазная, магазин АТБ,
  • площадь Освобождения, "Сільпо",
  • Смычка, рынок.

Вскоре глава Днепропетровского областного совета отметил, что на территории области экстренные отключения света. Николай Лукашук объяснил, что их ввели из-за угрозы ракетных ударов. В частности, во избежание значительных повреждений в случае, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.

Днепропетровщина, ждем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации. Верим в ПВО, верим в ВСУ,
– подчеркнул глава облсовета.

Обратите внимание Взрывы слышали в Житомирской и Одесской областях: возможна работа ПВО

Отключение света в Житомирской области

"Житомироблэнерго" сообщило, что в регионе ввели аварийные отключения света.

В связи с угрозой ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Житомирской области применяются аварийные отключения энергоснабжения. Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет,
– отметили в компании.

Обратите внимание! Утром 29 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы уже слышали в Киеве, Житомирской и Одесской областях. Возможна работа ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытиях.
Автор: Юлія Лобурак