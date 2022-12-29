Из-за угрозы ракетного удара в ряде регионов отключение света

Утром 29 декабря по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Из-за угрозы ракетного удара в части областей были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об отключении электроэнергии уже сообщили на Днепропетровщине и Житомирщине. Детальнее рассказывает 24 канал.

Важно Воздушная тревога по всей Украине: зафиксированы первые пуски ракет

В Днепропетровской области экстренные отключения электроэнергии

Глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю критическую инфраструктуру переводят на генераторы.

Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию.

– отметил Вилкул.

По его словам, туда, где не будет хватать давления воды, уже направлены водовозы. В частности, по адресам:

Всебратское-2, магазин "Делви",

В/м №35, дом 6а (Почта),

Алмазная, магазин АТБ,

площадь Освобождения, "Сільпо",

Смычка, рынок.

Вскоре глава Днепропетровского областного совета отметил, что на территории области экстренные отключения света. Николай Лукашук объяснил, что их ввели из-за угрозы ракетных ударов. В частности, во избежание значительных повреждений в случае, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.

Днепропетровщина, ждем ракеты и в нашем направлении. Поэтому на всякий случай напоминаю: ничего не выкладываем и не обсуждаем в соцсетях. Дождитесь официальной информации. Верим в ПВО, верим в ВСУ,

– подчеркнул глава облсовета.

Обратите внимание Взрывы слышали в Житомирской и Одесской областях: возможна работа ПВО

Отключение света в Житомирской области

"Житомироблэнерго" сообщило, что в регионе ввели аварийные отключения света.