В Кривом Роге повреждено здание сервисного центра Пенсионного фонда в результате ракетного удара

В Кривом Роге в результате ракетного удара по городу 12 марта повреждено здание сервисного центра Пенсионного фонда. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины.

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В результате обстрела Кривого Рога повреждено здание сервисного центра Пенсионного фонда

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта пострадал один из сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Среди работников Главного управления есть пострадавшие, им оказывается медпомощь. Указывается, что ранения получили 4 человека.

Здание сервисного центра претерпело значительные разрушения: поврежден фасад, выбиты окна и двери, обвалились части внутренних конструкций, частично разрушены лестничные марши. Также в результате обстрела загорелась часть помещения и хозяйственной постройки,

– рассказали о последствиях в министерстве.

Отметим, что сейчас предоставление услуг в этом отделении временно остановлено. Указывается, что прием и обслуживание граждан осуществляется в других сервисных центрах Кривого Рога и Криворожского региона.

Последствия обстрела / Фото Пенсионного фонда Украины

В Пенсионном фонде указали, что это уже не первое попадание вражеских ракет в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

За время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину подвергались повреждениям или разрушениям помещения Фонда в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в городе Киеве.

По меньшей мере 36 помещений Фонда были повреждены или разрушены, 24 из которых удалось восстановить,

– указали там.