В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о скоростной цели
3 июля 2024, 11:30Читати новину українською
В Кривом Роге 3 июля около 11:30 произошел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, приближавшейся к городу.
Местных жителей призвали искать укрытие. Ранее было объявлено об угрозе баллистики.
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Последствия удара устанавливаются
Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал взрыв. По его словам, он раздался не в самом Кривом Роге.
Предварительно, взрыв за пределами города,
– написал он.
Пока о последствиях атаки нет никакой информации. Вилкул сообщил, что они пока устанавливаются.
Еще один взрыв в Кривом Роге раздался в 11:55.
В настоящее время воздушная тревога в Кривом Роге и еще ряде областей продолжается.