В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия ударила ракетой из Азовского моря
Источник:Воздушные силы ВСУ
Днем 18 мая в Кривом Роге слышали взрыв. Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой.
Около 15:17 на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Впоследствии в Кривом Роге прогремел взрыв.
Смотрите также Россия в очередной раз ударила по Одессе ракетами: что известно о жертвах и пострадавших
В Днепропетровской области сбили ракету
В 15:34 Воздушные силы предупредили: "Кривой Рог – в укрытие. Ракета в вашем направлении". Уже через несколько минут СМИ сообщили, что в городе прогремел взрыв.
Заметим, мониторинговые сообщества писали, что борт тактической авиации возле Курска. Над акваторией Азовского моря Су-57. Также отмечали, что на Кривой Рог – ракета Х-59. Добавили, что цель прекратила свое существование.
Отбой тревоги в Днепропетровской области объявили в 15:43. Вскоре глава ОВА сообщил о сбитой цели.
Подразделение ВзК "Восток" сбило ракету над Криворожским районом. Спасибо за отличную работу!
– написал Сергей Лысак в 15:55.