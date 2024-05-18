В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия ударила ракетой из Азовского моря

Днем 18 мая в Кривом Роге слышали взрыв. Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетой.

Около 15:17 на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Впоследствии в Кривом Роге прогремел взрыв.

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В Днепропетровской области сбили ракету

В 15:34 Воздушные силы предупредили: "Кривой Рог – в укрытие. Ракета в вашем направлении". Уже через несколько минут СМИ сообщили, что в городе прогремел взрыв.

Заметим, мониторинговые сообщества писали, что борт тактической авиации возле Курска. Над акваторией Азовского моря Су-57. Также отмечали, что на Кривой Рог – ракета Х-59. Добавили, что цель прекратила свое существование.

Отбой тревоги в Днепропетровской области объявили в 15:43. Вскоре глава ОВА сообщил о сбитой цели.

Подразделение ВзК "Восток" сбило ракету над Криворожским районом. Спасибо за отличную работу!

– написал Сергей Лысак в 15:55.

на Днепропетровщине 18 мая также сбили "Шахед". Вражеский дрон уничтожили защитники неба в Каменском районе.