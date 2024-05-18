Близько 15:17 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Згодом у Кривому Розі пролунав вибух.

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На Дніпропетровщині збили ракету

О 15:34 Повітряні сили попередили: "Кривий Ріг – в укриття. Ракета у вашому напрямку". Уже через кілька хвилин ЗМІ повідомили, що у місті пролунав вибух.

Зауважимо, моніторингові спільноти писали, що борт тактичної авіації поблизу Курська. Над акваторією Азовського моря Су-57. Також зазначали, що на Кривий Ріг – ракета Х-59. Додали, що ціль припинила своє існування.

Відбій тривоги у Дніпропетровській області оголосили о 15:43. Згодом очільник ОВА повідомив про збиту ціль.

Підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом. Дякую за відмінну роботу!

– написав Сергій Лисак о 15:55.

До речі, на Дніпропетровщині 18 травня також збили "Шахед". Ворожий дрон знищили оборонці неба в Кам'янському районі.