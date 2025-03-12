Россияне атаковали баллистикой: в Кривом Роге раздались повторные взрывы

Утром 12 марта в Кривом Роге прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россияне атаковали Кривой Рог

В 07:13 на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

В 07:17 Воздушные силы предупредили о баллистике в направлении Кривого Рога. Через минуту в городе прогремел взрыв.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

На сейчас о пострадавших или разрушениях не сообщали. Вероятно, подробная информация появится после отбоя воздушной тревоги.

В Днепропетровской ОГА сообщили, что сейчас выясняют ситуацию. Там отметили, что сейчас в регионе продолжается воздушная тревога, поэтому жителям области стоит оставаться в безопасных местах.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку по городу. Он также предупредил, что возможны повторные пуски, а потому призвал оставаться в укрытии.

Все понимаем, все работаем. Придерживаемся информационной гигиены,

– прокомментировал атаку Вилкул.

В 07:37 Воздушные силы предупредили о повторном пуске баллистики в направлении Кривого Рога. Через несколько минут в городе прогремели повторные взрывы.

Местные телеграм-каналы сообщают, что после взрывов в Кривом Роге в небо поднялся дым. На сейчас детали вражеской атаки неизвестны.

Ранее Россия нанесла циничный удар по отелю в Кривом Роге. Так, враг атаковал баллистикой отель, в котором остановились иностранные волонтеры.

В результате террористического удара погибло 6 человек. Еще 32 – пострадали. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних – 13-летняя девушка и 17-летний юноша.