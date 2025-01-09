В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно об опасности
В Кривом Роге днем 9 января прогремели взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявляли тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Тревога в Днепропетровской области прозвучала в 14:05. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для ряда регионов, в том числе и для Днепропетровской области.
Через минуту военные написали скоростные цели в направлении города.
Кривой Рог – в укрытие!
– отметили Воздушные силы.
Около 14:09 стало известно, что в Кривом Роге слышали громкий звук, о чем написали местные корреспонденты.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", – написали журналисты Общественного.
Мониторинговый телеграм-канал Monitor писал, что на город, по предварительным данным, россияне запустили две авиационные ракеты. Говорится об управляемых ракетах типа Х-59.
В 14:13 Воздушные силы снова записали о движении скоростной цели в направлении Кривого Рога. Как писали мониторы, это снова была авиационная ракета с востока. В городе также слышали звуки взрывов.
Сейчас ни в ОВА, ни в военной администрации Кривого Рога не писали о последствиях вражеской атаки по городу.
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