В Кривом Роге прогремели взрывы: какова причина
В Кривом Роге вечером 16 января прогремели взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Тревогу по всей Днепропетровской области, в частности и в Кривом Роге, объявили в 16:23. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе.
Ударный БПЛА в Днепропетровской области – в направлении Кривого Рога,
– писали военные.
Мониторы отмечали, что вражеский беспилотник двигался в направлении Кривого Рога с севера. Уже в 17:40 жители города услышали взрывы.
По данным местных телеграм-каналов в городе, вероятно, работала противовоздушная оборона.
Пока детали взрывов в Кривом Роге не комментировали ни местные власти, ни в Днепропетровской областной военной администрации.
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