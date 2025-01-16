В Кривом Роге прогремели взрывы: какова причина

В Кривом Роге вечером 16 января прогремели взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

Тревогу по всей Днепропетровской области, в частности и в Кривом Роге, объявили в 16:23. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе.

Ударный БПЛА в Днепропетровской области – в направлении Кривого Рога,

– писали военные.

Мониторы отмечали, что вражеский беспилотник двигался в направлении Кривого Рога с севера. Уже в 17:40 жители города услышали взрывы.

По данным местных телеграм-каналов в городе, вероятно, работала противовоздушная оборона.

Пока детали взрывов в Кривом Роге не комментировали ни местные власти, ни в Днепропетровской областной военной администрации.

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