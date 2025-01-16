Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

До теми У Харкові було чутно вибух: є постраждалі

Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Тривогу по всій Дніпропетровській області, зокрема і в Кривому Розі, оголосили о 16:23. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе.

Ударний БпЛА на Дніпропетровщині – в напрямку Кривого Рогу,

– писали військові.

Монітори зазначали, що ворожий безпілотник рухався у напрямку Кривого Рогу з півночі. Уже о 17:40 жителі міста почули вибухи.

За даними місцевих телеграм-каналів у місті, ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Наразі деталі вибухів у Кривому Розі не коментувала ні місцева влада, ні в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.