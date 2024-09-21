В Кривом Роге прогремели взрывы: оккупанты ударили ракетами и баллистикой
21 сентября 2024, 03:04Читати новину українською
Поздно ночью 21 сентября Россия запустила крылатые ракеты по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Кривом Роге. Также в области было шумно из-за вражеских "Шахедов".
По данным мониторинговых сообществ, на Кривой Рог летело по меньшей мере четыре крылатые ракеты. Откуда были пуски – не известно. Правда, ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов с авиации, находившейся северо-восточном направлении. Впоследствии Воздушные силы сообщили о вероятных пусках баллистики в направлении города.
Вероятно баллистика на Кривой Рог!