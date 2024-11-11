В Кривом Роге прогремели взрывы: в городе повреждена пятиэтажка
В Кривом Роге утром 11 ноября прогремели взрывы. В направлении города летела вражеская ракета.
До этого там объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко.
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Тревогу по всей Днепропетровской области объявили в 10:15. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!
– писали военные.
Через несколько минут стало известно о пуске ракеты в сторону Кривого Рока. Уже в 10:20 в городе прогремели взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.
Также громкие звуки подтвердил и начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко. Он также обратился к гражданам, чтобы те позаботились о своей безопасности.
"Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" – отметил он.
Пока о последствиях вражеской атаки по Кривому Рогу в ОВА не комментировали.
Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что после атаки в Кривом Роге повреждена пятиэтажка. Он также отметил, что сейчас выясняется информация о пострадавших.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что на месте работают все необходимые службы. Также уже на месте происшествия есть раненые.
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