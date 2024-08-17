В Кривом Роге прогремели взрывы
Источник:Суспильное
Россия ни дня не прекращает террор украинских городов, которые никогда не представляли для нее угрозы. Так, около обеда 17 августа в Кривом Роге прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что в городе была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также Ночью десяток "Шахедов" атаковали Украину: сколько удалось сбить
Взрывы в Кривом Роге 17 августа
В 12:29 в Днепропетровской области начали раздаваться сирены, извещавшие о начале воздушной тревоги. В частности, тогда же тревога звучала и в Кривом Роге.
Практически сразу в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики вражескими войсками.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", – сообщили в ВС.
Буквально через несколько минут корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в городе.
В Кривом Роге слышны звуки взрыва,
– говорится в сообщении.