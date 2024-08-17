Россия ни дня не прекращает террор украинских городов, которые никогда не представляли для нее угрозы. Так, около обеда 17 августа в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Отметим, что в городе была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Кривом Роге 17 августа

В 12:29 в Днепропетровской области начали раздаваться сирены, извещавшие о начале воздушной тревоги. В частности, тогда же тревога звучала и в Кривом Роге.

Практически сразу в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистики вражескими войсками.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", – сообщили в ВС.

Буквально через несколько минут корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в городе.

В Кривом Роге слышны звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.