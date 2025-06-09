В Кривом Роге прогремели взрывы

Россияне не перестают терроризировать украинские города. Так, в Кривом Роге вечером 9 июня прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Россияне вечером 9 июня в очередной раз запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Так, около 9 часов вечера в Воздушных силах предупреждали жителей Кривого Рога об опасности. В частности, там информировали о нескольких группах вражеских дронов, движущихся в их сторону.

Несколько групп – курсом на Кривой Рог,

– говорилось в сообщении.

Через полчаса паблики указывали, что пролет дронов слышат сразу несколько районов Кривого Рога. Уже в 21:37 стало известно о взрыве в городе. Местные телеграм-каналы информировали, что по "Шахедам" активно работают силы ПВО.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.