Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибухи в Кривому Розі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Так, близько 9 години вечора в Повітряних силах попереджали жителів Кривого Рогу про небезпеку. Зокрема, там інформували про декілька груп ворожих дронів, що рухаються в їхній бік.

Декілька груп – курсом на Кривий Ріг,

– йшлося в повідомленні.

Через пів години пабліки вказували, що проліт дронів чують одразу декілька районів Кривого Рогу. Вже о 21:37 стало відомо про вибух в місті. Місцеві телеграм-канали інформували, що по "Шахедах" активно працюють сили ППО.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.