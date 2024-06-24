В Кривом Роге столкнулись маршрутка и фура: есть много пострадавших

В Кривом Роге произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В ДТП пострадали более 20 человек.

Столкновение произошло утром 24 июня на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов Металлургического района города.

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Фура не предоставила преимущество в движении

Шестеро спасателей работали на месте происшествия. Они предотвратили возникновение пожара.

"По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и микроавтобуса "ГАЗель"", – написали в ГСЧС.

Известно, что 21 пассажир и водитель маршрутки получили травмы, вероятно, 4 из лиц – в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу для обследования.

"По предварительной информации, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе. Последняя - не предоставила преимущество в движении общественному транспорту. Светофоры не работали", – рассказали в "Днепр Оперативный".

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