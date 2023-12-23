В Кропивницком трижды раздавались взрывы, громко и в Кривом Роге: россияне били баллистикой

Утром 23 декабря в Кривом Роге раздались взрывы. Вскоре прогремели и в Кропивницком. В областях объявили тревогу из-за ракетной опасности.

В сети сообщают, что взрывы в Кривом Роге слышали до сирены. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях, пишет 24 Канал.

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Оккупанты атаковали ракетами

В 09:58 Суспильное сообщило о взрывах в Кривом Роге. Затем на территории Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

Уже в 10:01 в городе слышали повторные взрывы. За несколько минут до этого мониторинговые каналы писали о большом количестве баллистических целей с Юга. Писали о целях из Крыма. Кроме того, Monitor писал о выходах вражеских С-300 с временно оккупированной территории Херсона.

В 10:09 мониторинговые каналы написали, что в небе над Кривым Рогом фиксируется разведдрон.

В 10:17 СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком. Тревога там продолжается с 09:55.

В 10:18 мониторы писали о двух С-400 на Кропивницкий. Также отмечали, что цель из Крыма курсирует над Херсонщиной снова в сторону Кропивницкого.

Уже в 10:23 в Кропивницком прогремели повторные взрывы.

Друзья! Ничего не снимаем и не выкладываем в сеть!

– призвал глава Кировоградской ОВА.

В сети сообщают, что после взрывов в Кривом Роге поднялся дым.

Позже председатель Совета обороны Александр Вилкул написал: "О взрывах, которые слышали. Все ровно".

Кропивницкий – в укрытие!

– подчеркнули в Воздушных силах в 10:43.

Глава ОВА призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу. А уже в 10:45 в Кропивницком снова раздались взрывы. Кстати, перед этим мониторы писали о выходах баллистики с Джанкоя. Повторные взрывы – в 10:47.

Позже "Крымский ветер" написал о пуске еще одной ракеты из Красноперекопского района.

В сети сообщают, что предварительно россияне выпустили 5 ракет с С-400. Одну – на Кривой Рог, 4 – на Кропивницкий. Однако официальной информации ни от Воздушных сил, ни от местных властей пока нет.

В 11:15 Райкович сообщил об отбое тревоги в Кировоградской области.

Отбой угрозы,

– сообщили в Воздушных силах в 11:19.

В Днепропетровской области отбой тревоги объявили лишь в 11:54.

Спасибо за точную работу защитникам неба. Они приземлили два вражеских беспилотника в Криворожском районе,

– сообщил глава ОВА Лисак.