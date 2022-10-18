В Кривом Роге прогремели взрывы во время тревоги

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины и запугивать мирных жителей. В Кривом Роге слышны взрывы.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах. По его словам, они были слышны в северной части города.

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Во время тревоги местные услышали взрывы в Кривом Роге

Взрывы прогремели в городе 18 октября, примерно в половине 7 утра. Сначала их услышали местные, затем подтвердили в совете обороны Кривого Рога.

О деталях взрывов пока не сообщается. По состоянию на 07:10 в городе продолжается тревога.

Важно! Россияне активно обстреливают города Украины и пытаются нанести как можно большие разрушения. Цель страны-агрессора – запугать украинский народ любыми способами.

Если вы слышите сигнал воздушной тревоги в своем населенном пункте – немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и своих близких.

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