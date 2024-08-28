Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины. Так, утром 28 августа под удар попал Кривой Рог.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Информацию о взрыве подтвердили в ОВА.

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Что известно о взрыве в Кривом Роге

Первыми о взрыве в Кривом Роге в 10:43 сообщили корреспонденты Общественного телевидения.

В Кривом Роге слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что за несколько минут до взрыва в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Уже в 10:48 информацию о взрывах в городе подтвердил глава ОГА Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – отметил начальник ОВА.

На очередной российский удар также отреагировал председатель ДОР Николай Лукашук.

"День траура в Кривом Роге. Нелюди из российских болот снова атаковали город, осуществив очередной акт террора. За все будет справедливое возмездие", – заявил Лукашук.

Впрочем, более подробная информация о взрыве в Кривом Роге и его последствиях отсутствует.

Напомним, что в ночь на 27 августа российские войска нанесли удар по отелю "Аврора" в Кривом Роге. В результате удара есть жертвы и пострадавшие, часть людей оказалась под завалами.