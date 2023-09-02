В Кривом Роге во время тревоги прогремели взрывы
Источник:Александр Вилкул
В Кривом Роге утром 2 сентября были слышны взрывы. Звуки взрывов прогремели, когда в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Информация о звуках взрывов поступила около 11:25. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул после взрывов написал, что "все нормально".
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Тревогу объявили только в Днепропетровской области
Вилкул отметил, что больше деталей будет обнародовано позже.
Добавим, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:15. В Воздушных Силах ВСУ в 11:15 предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области.
Уже в 11:16 мониторинговые группы сообщили о взрывах в Кривом Роге.
Следует обратить внимание, что воздушная тревога была объявлена только в Днепропетровской области. В остальных регионах Украины тревогу не объявляли.
В то же время в 11:36 появилась информация, что в районе Кривого Рога был обезврежен БПЛА-разведчик. Сообщается, что после доразведки будет объявлен отбой.
Глава районной военной администрации Евгений Ситниченко отметил работу ПВО.
"Спасибо нашим ПВО. Все в нашем районе хорошо. Слава Украине", – написал он.
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- Жертв и пострадавших нет, к счастью.