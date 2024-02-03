В Кривом Роге враг атаковал подстанцию Укрэнерго: в городе вводят графики отключений света
Источник:Александр Вилкул
Российская армия ночью 2 февраля обстреляла энергетическую инфраструктуру Кривого Рога. Вследствие этого удара в городе ввели графики аварийных отключений света.
Эти графики будут работать по тому же алгоритму, что работали в городе во время блэкаутов в конце 2022 – начале 2023 годов. На поврежденных энергообъектах тем временем продолжаются восстановительные работы.
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В Кривом Роге ввели графики отключений света
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что с 3 февраля, с 8:13 в городе остановится скоростной трамвай. Кроме того, часть больниц, а также коммунальные объекты, подающих воду и тепло, там, где это возможно, переходят на генераторы.
Будут веерные перебои с электроэнергией и связью,
– сказал Вилкул.
В то же время он напомнил, что в городе создано 213 "Пунктов несокрушимости", где есть электричество, тепло и все необходимое. Эти "Пункты несокрушимости" можно найти с помощью интерактивной карты.
Где расположены пункты несокрушимости в Кривом Роге: смотрите на карте
О ситуации с отключениями света также рассказали в Укрэнерго. Представители компании отметили, что из-за обстрелов и падения обломков вражеских БпЛА пострадало оборудование подстанции Укрэнерго и две высоковольтные воздушные линии.
"Были обесточены бытовые и промышленные потребители в городе Кривой Рог. Специалисты Укрэнерго начали аварийно-восстановительные работы сразу после окончания воздушной тревоги. Продолжается заживление потребителей", – отметили в компании.
Стоит отметить, что сейчас в Криворожском районе из-за атаки России без света остались 15 тысяч человек. Также не работают две котельные.