В Кропивницком техногенная авария, есть погибший

В Кропивницком произошла техногенная авария. Известно, что в результате этого есть один погибший.

На предприятии по производству лакокрасочной продукции в Кропивницком вспыхнул пожар. Спасатели оперативно занимаются его устранением.

Смотрите также Командиры воинской части в Кропивницком "наварили" 10 миллионов на закупках авиадеталей

Информация уточняется

По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия было установлено, что горит емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.

По состоянию на 14:44 пожар удалось локализовать. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего.

Для ликвидации возгорания привлекли 9 единиц техники и более 30 спасателей.

Главный санитарный врач области Надежда Оперчук в комментарии Суспильному рассказала, что возле предприятия по производству лакокрасочной продукции в Кропивницком, где произошел пожар, работает группа быстрого реагирования на химические опасности.

После этого предоставим рекомендации населению. А сейчас общие: если идет дым, закройте окна и двери, не находитесь на улице до следующего распоряжения,

– сказала она.

В Николаеве вспыхнул масштабный пожар