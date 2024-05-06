В Кропивницком техногенная авария, есть погибший
Источник:ГСЧС Кировоградской области
В Кропивницком произошла техногенная авария. Известно, что в результате этого есть один погибший.
На предприятии по производству лакокрасочной продукции в Кропивницком вспыхнул пожар. Спасатели оперативно занимаются его устранением.
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Информация уточняется
По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия было установлено, что горит емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.
По состоянию на 14:44 пожар удалось локализовать. К сожалению, спасатели обнаружили тело погибшего.
Для ликвидации возгорания привлекли 9 единиц техники и более 30 спасателей.
Главный санитарный врач области Надежда Оперчук в комментарии Суспильному рассказала, что возле предприятия по производству лакокрасочной продукции в Кропивницком, где произошел пожар, работает группа быстрого реагирования на химические опасности.
После этого предоставим рекомендации населению. А сейчас общие: если идет дым, закройте окна и двери, не находитесь на улице до следующего распоряжения,
– сказала она.
В Николаеве вспыхнул масштабный пожар
- В Николаеве в ночь на 4 мая вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии. Огонь достиг 2 000 квадратных метров. Спасатели рассказали, что тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению пожара. Возгорание вспыхнуло в Ингульском районе города.
- В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на место пожара направляли все необходимое. В частности, дежурных караула, спецтехнику городских подразделений ГСЧС, тактического робота Magirus Wolf R1.
- Пожарные сообщали, что по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2 000 квадратных метров, а уже в 11:28 возгорание ликвидировали. Его площадь составила 2 000 квадратных метров.