Командиры воинской части в Кропивницком "наварили" 10 миллионов на закупках авиадеталей
Источник:ГБР
В Кропивницком командиры воинской части присвоили на тендерах почти 10 миллионов гривен. Теперь они предстанут перед судом.
Руководители одной воинской части в Кропивницком обвиняются в присвоении бюджетных средств. Речь идет о сумме в размере 9,7 миллионов гривен.
Смотрите также Офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного, изменили подозрение: ему грозит до 15 лет
Что известно о деле
Установлено, что командир и его заместитель при проведении тендерных закупок почти вдвое завысили стоимость деталей для авиационной техники и определили такие условия, что выиграть тендер смогла исключительно подконтрольная компания-поставщик.
В результате сделки государственный бюджет потерял 9,7 миллионов гривен, которые чиновники положили себе в карман.
Работники ГБР завершили уже расследование уголовного производства в отношении горе-командиров. Руководители части обвиняются в присвоении бюджетных средств – ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Смотрите также Дело о хищении Укрзализныци: Шило и другие фигуранты получили подозрения
Обвинительный акт уже направили в Высший антикоррупционный суд Украины.
Санкция статей, в которых обвиняют командиров, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Тем временем в Черниговской области СБУ задержала военнослужащего областного ТЦК и СП.
На Черниговщине задержали работника ТЦК
- Работника Черниговского областного ТЦК и СП обвиняют по нескольким статьям: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и взяточничество.
- В ОК "Север" отметили, что продолжается досудебное следствие, а военнослужащий находится под стражей. Кроме того, в Черниговском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.
- Также в командовании северного направления отметили, что руководство и личный состав ОК "Север" категорически всесторонне способствовать проведению расследования.