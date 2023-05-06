В Кропивницком пьяный облился огнеопасным раствором, закурил и загорелся: загорелась квартира
Источник:Суспільне
В Кропивницком мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил пожар. Он облил себя огнеопасным раствором и закурил. После этого в квартире вспыхнул пожар.
Как рассказала владелица квартиры 68-летняя Мария Торшина, устроил пожар ее сын. Он до сих пор находится в квартире, охваченной огнем.
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В общежитии произошел пожар
Инцидент произошел 6 мая в городе Кропивницкий по улице Соборная рядом с торговым центром "Плазма". Сообщается, что огонь охватил одну из квартир в общежитии.
Мария, владелица квартиры и мать мужчины, устроившего пожар, рассказала детали инцидента. По ее словам, сын в состоянии алкогольного опьянения начал ее обижать, а затем облился огнеопасным раствором и закурил. Как следствие – в доме возник пожар.
На место событий прибыли спасатели, которые уже эвакуировали троих человек. Однако мужчина, устроивший пожар, до сих пор находится в квартире. Ликвидация пожара продолжается.
Впоследствии стало известно, что пьяного мужчину нашли в охваченной огнем квартире – спасти его не удалось.
Спасатели работают на месте пожара: смотрите видео
Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что во время спасательной операции было эвакуировано почти 30 жителей общежития. По состоянию на 16:50 возгорание было ликвидировано, причины пожара еще выясняются.
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