В Кропивницком подтвердили ракетный удар по городу: там уже работают экстренные службы

российские убийцы 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Пока нет информации о жертвах и разрушениях.

Об этом сообщили в Кировоградской военной администрации. Сейчас в регионе, по состоянию на 12:54, продолжается воздушная тревога. В 13: 00 ракетная опасность миновала.

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"Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настойчиво прошу не публиковать никакой информации. Все детали впоследствии", – написал глава ОВА Андрей Райкович.

Местные жители сообщают, что прозвучало 3 или 4 взрыва. Дым после попаданий видели из разных районов города.

Что делать, когда слышите взрывы

Когда после объявления сигнала раздаются взрывы, не выходите из укрытий. Не сообщайте места попаданий и не публикуйте фото – вы можете помочь врагу скорректировать удары. Кроме этого, запрещено публиковать фото или видео работы систем противовоздушной обороны. Не разглашайте, где их расположение.

Находитесь во время тревоги в укрытии или же воспользуйтесь правилами двух стен и найдите безопасное место дома. Не оставляйте его до отбоя ракетной опасности.

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Предварительный обстрел Кропивницкого

Оккупанты выпустили 23 июля 13 ракет по территории Кропивницкой области. Они попали в 2 объекта инфраструктуры. Известно, что погиб военный и 2 охранника трансформаторной подстанции. После атаки в городе были перебои с электроэнергией.

Кроме этого, россияне ранили 19 человек. Райкович отметил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Цель оккупантов

россияне 23 июля ударили по военному аэродрому "Канатово", что на окраине Кропивницкого. Взрывы начались примерно в 5: 00.

Еще один обстрел 28 июля

В Донецкой области, в Торецке, оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом. Вражеская ракета уничтожила 2 этажа. Пока нет информации о жертвах и пострадавших. На места работают спасатели.

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