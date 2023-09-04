Спасали собаку из выгребной ямы: в Кропивницком трагически погибли супруги

В Кропивницком погибли супруги, спасая собаку из выгребной ямы. Трагедия произошла в их собственном дворе.

Сначала известием о смерти супругов поделились их друзья в соцсетях. Журналистам это подтвердила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

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Подробности гибели супругов

Трагедия произошла в собственном дворе семьи. Когда в выгребную яму попала собака семьи, они решили ее достать самостоятельно, однако погибли. У супругов остался сын.

Газы в выгребных ямах очень опасны. В жаркую погоду погибнуть можно от одного вдоха. Поэтому спускаться вниз нужно только вооружившись средствами индивидуальной защиты, а лучше обратиться в специализированные службы.

В Кропивницком погибли супруги / Скриншот из Instagram @katycake_ua

Отметим, что 2 сентября трагическое событие произошло и в Киевской области – родители обратились в полицию, которая исчезла их 4-летний сын.

К поискам мальчика привлекли более 110 человек: по следу шли служебные собаки, а полицейские обследовали местность с помощью дрона. К несчастью, ребенка обнаружили утопленным. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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